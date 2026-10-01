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Kafeteryada harlayan ısıtıcı yangına dönüşünce üç kişi yaralandı

Bursa İnegöl'de bir kafeteryada ısıtıcının harlayıp alev alması sonucu Sezer C., Figen Y. ve Canan U. yaralandı; Sezer C. ağır.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kafeteryada harlayan ısıtıcı yangına dönüşünce üç kişi yaralandı

kafeteryada ısıtıcının alev alması

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'taki bir kafeteryada meydana geldi. Müşterilerin oturduğu bölümde bulunan ısıtıcı bir anda harlayıp alev aldı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

yaralanma ve hastaneye nakil:

Masa başında oturan Sezer C. (38), Figen Y. (42) ve Canan U. (37) isimli üç kişi, vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşması sonucu yaralandı. Yaralılar, olayın ardından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Sezer C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

tedavi ve olay yeri müdahalesi:

Sezer C., ilk müdahalenin ardından hastanenin Yanık Ünitesi'ne alınarak tedaviye başlandı. Kafeteryada çıkan ufak çaplı yangın ise iş yeri çalışanlarının hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve daha büyük bir hasar oluşması önlendi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı; ısıtıcının neden harladığının tespiti için soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR KAFETERYADA ISITICININ BİR ANDA HARLAYARAK ALEV ALMASI SONUCU 1’İ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR KAFETERYADA ISITICININ BİR ANDA HARLAYARAK ALEV ALMASI SONUCU 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI. VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE 2. DERECE YANIKLAR OLUŞAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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