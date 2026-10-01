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Akşam mesaisinde İstanbul yollarında tıkanma

İstanbul’da akşam mesaisinin bitmesiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 87’e çıktı; D-100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Akşam mesaisinde İstanbul yollarında tıkanma

Akşam mesaisinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da akşam iş çıkış saatleriyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %87 olarak ölçüldü.

etkilenen noktalar ve kuyruklar:

D-100 Karayolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, akış hızını düşürerek belirli güzergâhlarda beklemelere neden oldu.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı; trafikteki yoğunluk, yolculuk sürelerini uzattı ve akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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