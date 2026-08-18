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Aydın'da 100 milyonluk yatırım planı: incir için mikotoksin ar-ge merkezi hedefleniyor

İncir çalıştayında iklim, kuraklık ve mikotoksin tehdidi ele alındı; uzmanlar Aydın'a yaklaşık 100 milyon TL'lik Mikotoksin Ar-Ge Merkezi kurulmasını önerdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da 100 milyonluk yatırım planı: incir için mikotoksin ar-ge merkezi hedefleniyor

İncir çalıştayı İncir Araştırma Enstitüsü'nde başladı

Aydın'ın dünyaca ünlü incirinin geleceğine odaklanan İncir Çalıştayı, İncir Araştırma Enstitüsü'nde başladı. Üç gün sürecek programda iklim değişikliği, kuraklık, mikotoksinler, üretim, ihracat ve sürdürülebilir yetiştiricilik başlıkları ele alınıyor. Çalıştayın gündeminde özellikle aflatoksin ve okratoksin gibi risklerin izlenmesi ve önlenmesine yönelik adımlar ön planda.

100 milyon TL'lik merkez hedefi:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, çalıştay vesilesiyle Aydın'a yaklaşık 100 milyon TL tutarında yatırım kazandırarak bir Mikotoksin Ar-Ge Merkezi kurulmasını planladıklarını açıkladı. Atalay, iklim değişikliğiyle birlikte farklı mikotoksin türlerinin daha fazla gündeme gelebileceğini belirterek, merkezin kurulması için planlama ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi ve bütçe gereksiniminin yaklaşık 100 milyon lira olduğuna vurgu yaptı.

Üretim verileri ve yerel önemi:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Türkiye'de incir üretiminin önemli bir bölümünün Aydın'da gerçekleştiğini hatırlattı. 2025 verilerine göre Türkiye'de 368 bin ton incir üretildiğini, bunun 214 bin tonunun Aydın tarafından karşılandığını ifade eden Temiz, Aydın'ın yaklaşık 39 bin hektarlık üretim alanıyla ülke incir alanlarının yüzde 65

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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