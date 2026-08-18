Nazilli Devlet Hastanesi'nde serin kalın çağrısı: aşırı sıcağa karşı bilgilendirme

Poliklinik girişinde yapılan bilgilendirme:

Nazilli Devlet Hastanesi poliklinik girişine kurulan stand, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme yaptı. Etkinlikte özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler öncelikli risk grubu olarak vurgulandı ve bu grupların korunmasına yönelik uygulamalı öneriler paylaşıldı.

Öneriler ve önlemler:

Stand görevlileri, sıcak havalarda sağlık sorunlarını azaltmak için temel tedbirleri hatırlattı. Vatandaşlara gün içerisinde yeterli miktarda sıvı tüketilmesi, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, açık renkli ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve serin ortamlarda bulunulması gerektiği aktarıldı. Bu öneriler, hem günlük yaşamda kolay uygulanabilir hem de risk gruplarının sıcakla ilişkili komplikasyonlarını azaltmaya yöneliktir.

Amaç ve beklenti:

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla amaç, vatandaşların aşırı sıcaklara bağlı oluşabilecek sağlık sorunları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sıcak havalarda sağlıklarını korumalarına yönelik bilinç kazandırılması olarak açıklandı. Hastane yetkilileri, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenli tekrarıyla toplumsal korunmanın güçlendirileceğini belirtti.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE AŞIRI SICAKLARIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKMEK VE VATANDAŞLARI SICAK HAVALARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI.