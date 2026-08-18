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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni dönem: ilk bypass ameliyatı başarıyla tamamlandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatları başarıyla yapıldı; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastaları görüntülü arayıp tebrik etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni dönem: ilk bypass ameliyatı başarıyla tamamlandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılan müdahaleler, hastanenin ileri düzey cerrahi uygulamalarına bir adım daha ekledi.

hazırlık süreci ve bakanın teşviki:

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlama sürecinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt ziyareti sırasında hastane ekibini bypass ameliyatlarına hazırlanmaları için teşvik etmişti. Bu yönlendirme ve tamamlanan teknik hazırlıklar, ameliyatların hayata geçirilmesini sağladı.

ameliyatlar ve bakanın görüntülü görüşmesi:

Hastanede gerçekleştirilen ilk operasyonda toplam 2 hastaya bypass ameliyatı yapıldı. Ameliyatların ardından Bakan Memişoğlu, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle ve hastalarla görüntülü görüşme gerçekleştirerek ekip ve hastaları tebrik etti ve sürecin takibini sürdürdüğünü belirtti.

Hastanedeki bu gelişme, bölgedeki cerrahi kapasitenin genişletilmesi ve ileri kardiyak müdahalelerin yerinde sunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık çalışanlarının emeği ve koordinasyonun, operasyonların başarılı olmasında belirleyici olduğu vurgulandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#039;nde ilk bypass ameliyatı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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