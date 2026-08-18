Sıfır Tucson'un kaputunda sök-tak ve yüksek boya çıktı, alıcı değişim istiyor

Olayın gelişimi:

Yalova'da avukat olan Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz'da 2 milyon 385 bin lira ödeyerek aldığı sıfır Hyundai Tucsonu teslim alır almaz ekspertize götürdü. Ekspertiz raporunda ön kaputta "sök-tak" işlemi bulunduğu ve kaput boya kalınlığının aracın diğer bölümlerine göre belirgin biçimde yüksek olduğu kaydedildi.

Günaştı, sıfır araç alırken kusursuzluk şartı öne sürdüğünü, başka bir bayide incelediği Tucson'un arka çamurluğunda fabrika kaynaklı boyanın olduğu bildirildiği için o aracı almadığını belirtti. Teslim aldığı aracın kusursuz olduğu söylenince satın alma kararını verdiğini söyledi.

Tüketicinin talepleri ve yaşadığı süreç:

Ekspertiz sonucu üzerine Günaştı aracı Bursa'daki bayiye geri götürdü ve aracın yeni, kusursuz bir araçla değiştirilmesini talep etti. Bayinin talebini kabul etmediğini söyleyen Günaştı, ilk aşamada kendilerine "Biz de bilmiyorduk" cevabı verildiğini aktardı. Tüketici haklarına atıfta bulunarak seçimlik haklarını kullanmak istediğini belirtti.

Günaştı, aracın ileride değer kaybına uğrayacağı kaygısını dile getirdi: "Ben bu aracı seneye satarken ön kaputtaki sök-tak işlemini anlatmak zorunda kalmak istemiyorum." İkiz çocuklarıyla tatile çıkma planlarının da süreç nedeniyle iptal olduğunu, yaklaşık 40 gündür mağduriyetinin giderilmesini beklediğini söyledi.

Tarafında iki ayrı ekspertiz raporu ve bir bilirkişi raporu bulunduğunu aktaran Günaştı, arabuluculuk sürecinin işletildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını ve talebinin kusurlu aracı "misliyle" yani birebir aynı model, kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesi olduğunu kaydetti.

Firma açıklaması ve teknik veriler:

Hyundai bayi yetkilileri, kaput vidalarındaki sök-tak ayarının sevkiyat ve taşıma sırasında yapılan kaput ayarlarından kaynaklanabileceğini, söz konusu durumun üretim hatası veya ayıp anlamına gelmediğini belirtti. Firma, boya kalınlığıyla ilgili olarak da Hyundai Motor Türkiye'nin garanti bilgilerini işaret etti.

Resmi bilgiye göre Hyundai üretim standartlarında dış panel boya kalınlığı 50 mikron ile 300 mikron arasında değişebiliyor. Günaştı'nın ekspertiz raporunda ise ön kaputun orijinal olduğu not edilirken kaput vidalarında "sök-tak ayar" bulunduğu, menteşe vida bölgelerine boya uygulaması yapıldığı ve kaput mikron değerinin 140-160 mikron, aracın genelinin ise 75-90 mikron aralığında olduğu kaydedildi.

Taraflar arasında devam eden süreçte tüketicinin hangi hakları kullanabileceği, ekspertiz ve bilirkişi raporlarının hukuki niteliği ile bayinin sorumluluk sınırları belirleyici olacak. Günaştı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili yetkililerden mağduriyetinin giderilmesine yönelik hassasiyet beklediğini ifade etti.

Öne çıkan noktalar: Alım 8 Temmuz, ödenen tutar 2 milyon 385 bin lira; ekspertiz raporları kaputta sök-tak ve lokal boya uygulaması; üretici standartları 50-300 mikron aralığını öngörürken kaput ölçümü 140-160 mikron, genel ölçümler 75-90 mikron olarak raporlandı.

GİZEM GÜLSEN GÜNAŞTI