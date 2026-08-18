Gazze'de yaşam hattı: insani yardımın kesintisiz ve güvenli ulaşımı şart

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında yaptığı açıklamada Gazze'deki insani koşulların yardımın yalnızca bölgeye girmesinin ötesinde, ihtiyaç sahiplerine zamanında, güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Yılmaz, "Gazze’de yaşanan insani kriz, insani yardımın erişilebilir olmasının neden hayati olduğunu bütün açıklığıyla gösteriyor" diyerek, mevcut kaynakların var olmasının tek başına yeterli olmadığını; bu desteğin insan onuruna yaraşır biçimde ulaşmasının esas olduğunu belirtti.

hayati hizmetlere erişimin önemi:

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre Gazze'de temiz su, sanitasyon, yeterli beslenme ve sağlık hizmetleri ciddi şekilde sınırlı. Bu yetersizlikler özellikle çocuklar, hastalar, yaşlılar ve yerinden edilmiş kişiler için akut risk oluşturuyor. Temiz su eksikliği, atık ve kanalizasyon sorunları ile kalabalık yaşam koşulları bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

İnsani yardım kuruluşlarının verileri, Gazze'de akut solunum yolu enfeksiyonları, deri hastalıkları ve akut sulu ishal gibi sorunların yaygın olduğunu gösteriyor. Yılmaz, temiz suya ve temel sağlık hizmetlerine erişimin kesilmesinin, önlenebilir sağlık kayıplarını ve yetersiz beslenmeyi artıracağını vurguladı.

insani yardım çalışanlarının korunması:

Kriz bölgelerinde görev yapan insani yardım personeli ve gönüllüler ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya. Türk Kızılay'ın da parçası olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından yürütülen #ProtectHumanity - İnsanlığı Koru çağrısı, bu çalışanların korunmasının küresel bir öncelik olduğunu ifade ediyor.

Yılmaz, çatışma bölgelerinde sivillerin, sağlık çalışanlarının, insani yardım personelinin, sağlık tesislerinin ve ambulansların korunmasının; yardım faaliyetlerinin tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Türk Kızılay, Dünya İnsani Yardım Günü'nde "İnsani yardım ulaşılabilir olmalı" çağrısını yineleyerek, başta Gazze olmak üzere insani krizlerden etkilenen kişilere gıda, temiz su, sağlık ve temel hizmetlerin güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, bu hizmetleri ulaştıranların güvenliğinin sağlanmasının insani sonuçlar üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ, "İNSANİ YARDIM YALNIZCA MEVCUT BİR KAYNAK DEĞİL, İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMASI GEREKEN BİR YAŞAM HATTIDIR. GAZZE’DE BUGÜN TEMİZ SUYA, YETERLİ BESLENMEYE, İLACA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN SÜREKLİLİĞİ DOĞRUDAN İNSAN HAYATINI ETKİLİYOR. İNSANİ YARDIM GAZZE’YE KESİNTİSİZ ULAŞMALI; BU YARDIMI ULAŞTIRAN İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARI VE GÖNÜLLÜLER DE KORUNMALI" DEDİ.