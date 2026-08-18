Samsunspor Çaykur Rizespor randevusu için tempoyu artırdı

Samsunspor antrenmanla rize maçına hazırlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Samsunspor, bugünkü antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan çalışma, koşu ve ısınma ile başladı; oyuncuların saha içi koordinasyonunu artırmaya yönelik uygulamalara yoğunluk verildi.

antrenmanın içeriği:

İdmanda oyuncular öncelikle tempo arttırıcı koşular ve ısınma hareketleri yaptı. Ardından takım rondo çalışmasıyla pas oyunu ve baskı altında top kullanımı üzerinde durdu. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynanarak maç temposuna benzer koşullarda taktik yerleşimler sınandı.

önceki maçta forma giyenler için program:

Dün akşam oynanan ve 3-3 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasında görev alan futbolcular, bugün günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı; bu grup, yükü kontrollü tutarak toparlanmaya odaklandı.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, LİGİN 2. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MÜCADELESİNİN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMAN İLE BAŞLADI.