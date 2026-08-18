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Düzce sağlık altyapısını kuzey ve güney kampüsleriyle güçlendirme planı açıkladı

Faruk Özlü, Çakırlar’da 400 dönümlük kampüs ile kuzeyde yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve güneyde devlet hastanesi kampüsü planladıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce sağlık altyapısını kuzey ve güney kampüsleriyle güçlendirme planı açıkladı

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi açılışında yapılan açıklama:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Arapçiftliği Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin açılışında kentte planlanan sağlık yatırımlarına dair yol haritasını paylaştı. Özlü, mevcut sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü bildirdi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Özlü, hem hastane yatak sayısının artırılacağını hem de üniversite ile entegre bir eğitim ve araştırma kampüsü oluşturulacağını vurguladı.

Kapasite ve kadro artışı:

Özlü, Düzce Devlet Hastanesi’nin şu anki yatak sayısının 365 olduğunu hatırlatarak yeni yatırımla birlikte 400 yatak daha ekleneceğini ve toplam kapasitenin ilk etapta 765 yatağa ulaşacağını söyledi. Başkan ayrıca kapasiteyi aşamalı olarak 1000 yatağa çıkarma hedefinin bulunduğunu belirtti.

Projeyle hastanenin statüsünün değişeceğini ve Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi haline getirileceğini söyleyen Özlü, “Daha fazla doçent, daha fazla profesör, daha fazla doktor kadrosu gelecek” diyerek uzman personel artışına işaret etti.

Çakırlar kampüsü ve bölgesel hizmet hedefi:

Başkan Özlü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu mevcut alanın gelişme potansiyelinin sınırlı olduğunu ifade ederek, kurumları Çakırlar bölgesine taşımayı planladıklarını açıkladı. Planlanan alanın büyüklüğü yaklaşık 400 dönüm olarak aktarıldı.

Özlü, bu düzenlemeyle kentte güneyde bir sağlık kampüsü (mevcut devlet hastanesi çevresinde) ve kuzeyde Çakırlar’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi kampüsü oluşturulacağını belirtti. Yapılan açıklamada, planlanan yeni yatırımların sadece Düzce’ye değil, çevre illere de hizmet verecek şekilde tasarlandığı ve tamamlandığında bölge hastalarının Düzce’de tedavi olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Özlü, projenin şehir planlaması perspektifinden de ele alındığını, tıp fakülteleri ile hastanelerin kampüs dışına taşınmasının amaçlandığını vurguladı ve planların titizlikle hazırlandığını söyledi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN TOPLUM VE RUH...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILIŞINDA, SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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