Aydın'da çember-145 operasyonu hız kesmedi: iki günde 47 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Aydın genelinde 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı olarak yürütülen Çember-145 operasyonunda, iki gün içinde toplam 47 aranan şahıs gözaltına alındı. Yetkililer, çalışmanın il genelinde koordineli şekilde gerçekleştirildiğini ve adli süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Yakalananların ceza sürelerine göre dağılımı:

Yakalanan şahısların cezai durumlarına göre yapılan tespitlerde; 14 kişinin 0-2 yıl, 7 kişinin 2-5 yıl, 7 kişinin 5-10 yıl ve 4 kişinin 10-20 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bu dağılım, operasyonun farklı ağırlıklarda suçları hedeflediğini gösteriyor.

Suç türlerine ilişkin bulgular:

Soruşturma kapsamındaki sınıflandırmaya göre yakalananların suç türleri şu şekilde kaydedildi: 8 kişi hırsızlık, 9 kişi uyuşturucu, 4 kişi yaralama, 4 kişi tehdit, 1 kişi dolandırıcılık, 6 kişi diğer suçlar ve 15 kişi ise ifadeye yönelik aranan şahıslar arasında yer alıyor. Toplamda verilen rakamlar 47 şahsa ulaşıyor.

Jandarmanın yürüttüğü çalışmalar:

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin il çapında aralıksız olarak sürdüğünü ve benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Operasyonla ilgili adli süreçlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınanlarla ilgili yasal işlemler uygulanacak.

AYDIN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 'ÇEMBER-145' OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE TOPLAM 47 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.