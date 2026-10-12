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Aydın'da çember-145 operasyonu hız kesmedi: iki günde 47 aranan şahıs yakalandı

8-10 Ekim 2026'de jandarmanın eş zamanlı yürüttüğü Çember-145 operasyonunda Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan toplam 47 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da çember-145 operasyonu hız kesmedi: iki günde 47 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Aydın genelinde 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı olarak yürütülen Çember-145 operasyonunda, iki gün içinde toplam 47 aranan şahıs gözaltına alındı. Yetkililer, çalışmanın il genelinde koordineli şekilde gerçekleştirildiğini ve adli süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Yakalananların ceza sürelerine göre dağılımı:

Yakalanan şahısların cezai durumlarına göre yapılan tespitlerde; 14 kişinin 0-2 yıl, 7 kişinin 2-5 yıl, 7 kişinin 5-10 yıl ve 4 kişinin 10-20 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bu dağılım, operasyonun farklı ağırlıklarda suçları hedeflediğini gösteriyor.

Suç türlerine ilişkin bulgular:

Soruşturma kapsamındaki sınıflandırmaya göre yakalananların suç türleri şu şekilde kaydedildi: 8 kişi hırsızlık, 9 kişi uyuşturucu, 4 kişi yaralama, 4 kişi tehdit, 1 kişi dolandırıcılık, 6 kişi diğer suçlar ve 15 kişi ise ifadeye yönelik aranan şahıslar arasında yer alıyor. Toplamda verilen rakamlar 47 şahsa ulaşıyor.

Jandarmanın yürüttüğü çalışmalar:

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin il çapında aralıksız olarak sürdüğünü ve benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Operasyonla ilgili adli süreçlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınanlarla ilgili yasal işlemler uygulanacak.

AYDIN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN &#039;ÇEMBER-145&#039; OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE TOPLAM 47 ARANAN ŞAHIS...

AYDIN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 'ÇEMBER-145' OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE TOPLAM 47 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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