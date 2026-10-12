Serik Merkez Mahallesi'nde konteyner ev yangında kullanılamaz hale geldi

Olayın kısa özeti

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde ev olarak kullanılan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti, yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının seyri ve müdahale:

Alevleri gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangını söndürdü. Müdahaleye rağmen konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmanın sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki sakinler için herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin paylaşılmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ilerledikçe yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor; yapı ve çevresel hasarın tespitiyle birlikte olayın kesin sebebi resmi bulgularla netleşecek.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE EV OLARAK KULLANILAN KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA KONTEYNER TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.