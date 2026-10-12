Beş günlük operasyonda siber suç şebekelerine darbe: 327 şüpheli yakalandı, 137 tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon özeti

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 137'si tutuklandı, 75'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

suç yöntemleri ve hedefler:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, zanlıların vatandaşları farklı yöntemlerle hedef aldığını gösterdi. Bulgulara göre şüpheliler; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi içeren materyal barındırma, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı veya oto yedek parça temaları kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonu yürütmek, bu sitelere para nakline aracılık etmek ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlamakla suçlanıyor.

koordinasyon, kurumlar ve emniyet mesajı:

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Bakanlığın paylaşımında, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve millet desteği vurgulanarak, görev alan birimlerin emeği takdir edildi.

Yetkililer, soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü ve yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca siber suçlarla mücadeleyi ülke genelinde tavizsiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı: "Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı"