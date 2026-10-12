Gaziantep’te eylül operasyonları sonucu 125 hükümlü cezaevine gönderildi

Gaziantep’te yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, il jandarma ve adli makamların ortak operasyonlarıyla çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlar kamu güvenliğini sağlama ve suç şebekelerinin çözümlenmesi hedefiyle Eylül ayında yoğunlaştırıldı.

operasyonların kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan JASAT ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda; narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma ve adam öldürme gibi farklı suç türleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edilip yakalandı. Ekipler, kent genelinde eş zamanlı ve takibe dayalı operasyon yöntemleri uyguladı.

yargı süreci ve sonuçları:

Operasyonlarda toplam 1.200 şüpheli ele geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, bu tür koordineli müdahalelerin aranan şahısların yakalanmasında ve kamu düzeninin korunmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, Gaziantep’te suçla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ve JASAT gibi özel birimlerin etkin kullanımının sonuç verdiğini gösteriyor. Süreç boyunca yürütülen titiz soruşturmalar ve delil çalışmalarının adli sürece zemin hazırladığı belirtildi.

GAZİANTEP'TE KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN 125 ŞAHIS TUTUKLANDI