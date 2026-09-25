Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8491 +0,32%
Bist 12.907,08 +0,15%
Altın Gram 6.774,61 +0,13%
EUR/USD 1,1403 +0,19%
Brent Petrol 99,24 -0,98%
--°

Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz projesi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TÜBİTAK 4008 destekli Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz programı bir hafta sürdü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz projesi tamamlandı

Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz" projesi başarıyla sonlandı. Proje, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve bir hafta boyunca Bilim Samsun’da devam etti.

Atölyeler ve katılımcı deneyimi:

21 Eylül’de başlayan programda, özel öğrenciler ile kardeşleri uzman eğitmenlerin gözetiminde çeşitli uygulamalı atölye ve bilimsel etkinliklerde bir araya geldi. Katılımcılar hem temel bilimsel prensipleri deneyimledi hem de el becerisi ve takım çalışmasını teşvik eden etkinliklerle üretim odaklı çalışmalar yaptı. Bilim ve eğlenceyi birleştiren yaklaşımlar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve ortak öğrenme fırsatları yaratıldı.

Kapanış etkinlikleri ve belgelerin takdimi:

Programın son gününde, hafta boyunca hazırlanan çalışmalardan oluşan bir sergi düzenlendi ve katılımcı çocuklar için çeşitli bilim gösterileri sunuldu. Gösteriler öğrenciler ve aileleri tarafından beğeniyle izlendi. Etkinlik, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi; organizasyon ekipleri, projenin kapsayıcı yaklaşımının ve iş birliğinin altını çizdi.

Proje, özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal uyum süreçlerinde bilimsel etkinliklerin rolünü güçlendirmeyi hedefleyerek, katılımcılara hem öğrenme hem de sosyal etkileşim imkânı sundu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “KAPSAYICI BİLİM ATÖLYELERİ: BİRLİKTE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “KAPSAYICI BİLİM ATÖLYELERİ: BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ” PROJESİ TAMAMLANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sualtında Fırat: DERİNGÖZ Halfeti'de teste çıktı
images

Teknofest öncesi derin göz: ASELSAN'ın su altı aracı Halfeti'de görevde
images

Yıldırım bilimle buluştu: çocuklardan robotlara, geleceğe hazırlık
images

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı