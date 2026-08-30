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Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Yalova'ya demirleyen TCG Tuzla, vatandaşların ve gazilerin ziyaretine açıldı; personel gemi hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:56

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

Yalova'da TCG Tuzla ziyaretçilerin ilgisine açıldı:

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında TCG Tuzla kente gelerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki iskeleye yanaştı. Gemiyi yakından görmek isteyen vatandaşlar iskeleye gelerek gemiyi ziyaret etti.

Ziyaret düzeni ve bilgilendirme:

Çocuklarıyla birlikte ziyarete gelen vatandaşlar görevli personel eşliğinde geminin güvertesini ve ziyarete açık bölümlerini gezdi. Ziyaretçilere geminin görevleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki faaliyetler hakkında personel tarafından bilgi verildi.

Vatandaşların izlenimleri:

Emekli öğretmen Nuriye Öziş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok duygulandım. Ben zaten askerleri çok severim. Televizyonda bazen izlerken ağlarım. Geminin teknolojik olarak donanımlı olması bizleri mutlu etti. Çağa uygun olması, daha kendimizi güvende hissetmemizi sağladı. Ülke olarak daha güvende hissettik" dedi.

Kıbrıs Gazisi Ruhi Öziş ise gemiyi görünce eski günleri ve savaş dönemini hatırladığını belirterek, "Eski günleri hatırladık, savaş günlerini hatırladık gemiyi görünce. Hoşumuza gitti. O günkü şartlarda gemiler böyle değildi. Çok teknolojik olmuş, çok güzel olmuş. Gayet güzel" diye konuştu.

YALOVA&#039;DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KENTE GELEN TCG TUZLA GEMİSİ VATANDAŞLARIN...

YALOVA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KENTE GELEN TCG TUZLA GEMİSİ VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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