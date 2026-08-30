Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı

Törenin akışı:

Aydın'ın Köşk ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü kent meydanında sabah saatlerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Etkinlikler Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından anıta çelenkler konuldu; çelenk sunumunu Kaymakam Hasan Taş ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler birlikte yaptı.

protokol katılımı ve konuşma:

Törene Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilisi, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihsel önemini vurguladı.

sanatsal sunumlar ve halkın tepkisi:

Törende öğrenciler tarafından okunan şiirler, etkinliğe duygusal bir zemin hazırladı. Ayrıca halk oyunları ekibinin gösterileri beğeni topladı; performanslar katılımcılardan alkış aldı ve program, kent meydanında bir araya gelenleri hem gururlandırdı hem de coşturdu. Gün boyunca süren etkinlikler, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104.YILDÖNÜMÜ KENT MEYDANINDA SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE GURUR VE COŞKUYLA KUTLANDI.