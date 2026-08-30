Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

etkinlikte gösteriler ve atölyeler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Şöleni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında gün boyu sürdü. Etkinlikte profesyonel uçuş gösterileri ve akrobasi performansları, gökyüzünde oluşturulan renkli görüntülerle izleyicilere sunuldu.

Programda yer alan havacılık atölyeleri, uçuş simülatörleri ve eğitim stantları, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekti. Katılımcılar hem gösterileri izleme hem de temel uçuş bilgilerini deneyimleme fırsatı buldu. Organizasyonun büyük bölümü ücretsiz olarak halka açıldı ve gün boyunca devam etti.

protokol katılımı ve yerel temsilciler:

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Hüseyin Sayın, THK Bursa Şubesi Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, ASFAT Genel Müdür Yardımcısı Gürhan Ergürhan, Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

toplumsal etki ve katılım:

Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilen şölen, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini görünür kıldı. Etkinlik, havacılık meraklılarını bir araya getirirken, açık hava gösterileri ve atölye çalışmaları sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu farklı bir platformda, gökyüzünde yaşandı. Organizasyonun ücretsiz olması, etkinliğe geniş bir katılım sağlayarak ailenin her yaştan bireyini havacılık deneyimiyle buluşturdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YUNUSELİ HAVALİMANI’NDA ORGANİZE ETTİĞİ ‘HAVACILIK ŞÖLENİ’ İLE HAVACILIK TUTKUNLARINI ZAFER COŞKUSUNA ORTAK ETTİ.