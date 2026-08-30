Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

İlkadım'da arama ve yakalama:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

operasyonu yürüten birimler:

Operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, aranan hükümlünün İlkadım ilçesinde bulunduğu adresi tespit etti ve planlı bir müdahaleyle operasyonu hayata geçirdi.

işlemler ve teslim:

Düzenlenen müdahale sonucunda yakalanan Y.U., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA 9 YIL 5 AY 9 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.