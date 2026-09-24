Aydıntepe'nin ilçe müftülüğünde görev değişimi: Yavuz Koyuncu göreve başladı

Aydıntepe ilçe müftülüğünde atama

Resmi atamayla Yavuz Koyuncu, Aydıntepe İlçe Müftülüğü görevine başladı. Koyuncu, Mersin'in Toroslar ilçesindeki vaizlik görevinden ayrılarak 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine geçti.

özgeçmiş ve hizmet geçmişi:

1987 yılında Konya'da doğan Koyuncu, ilahiyat eğitiminin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında farklı görevlerde bulundu. Konya'nın Karapınar ve Selçuklu ilçeleri ile Isparta'nın Eğirdir ilçesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak hizmet verdi.

son görev ve görev başlangıcı:

İhtisas eğitiminin ardından 2024–2026 yılları arasında Toroslar ilçesinde vaiz olarak görev yapan Koyuncu, resmi atama kaydıyla 21 Eylül 2026 tarihinde Aydıntepe İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Atama, ilçe genelinde din hizmetleri ve teşkilat çalışmaları açısından şekillenecek yeni dönemin başlangıcı niteliğinde değerlendiriliyor.

Yeni müftünün görev sürecinde önceliklerinin arasında yerel din hizmetlerinin koordinasyonu, eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve cami görevlileriyle işbirliğinin güçlendirilmesi öne çıkması bekleniyor.

YAVUZ KOYUNCU