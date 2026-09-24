Dolar 48,8515 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 12.976,89 -2,07%
Altın Gram 6.742,63 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,60 +1,47%
--°

Gece uykudan uyandıran bel ağrısı romatizmal hastalıkların erken habercisi olabilir

Uzun süren, geceleri artan ve sabah tutukluğu yapan bel ağrıları, özellikle genç erişkinlerde aksiyel spondiloartrit gibi romatizmal hastalıkların işareti olabilir.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gece uykudan uyandıran bel ağrısı romatizmal hastalıkların erken habercisi olabilir

Bel ağrısında ayırıcı tanının önemi

Bel ağrısı toplumda sık görülür; ancak her ağrı mekanik kaynaklı değildir. Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak bu konuda uyarıyor: özellikle genç yaşlarda başlayan, süreklilik gösteren ve gece/uyku dönemlerinde belirginleşen ağrılar dikkat gerektirir. Bu bulgular, omurga ve eklemleri tutan iltihaplı romatizmal hastalıkların habercisi olabilir.

Prof. Dr. Kobak, mekanik bel ağrılarında şikâyetlerin genellikle hareketle arttığını ve dinlenmeyle azaldığını; oysa iltihaplı romatizmal hastalıklarda ağrının gece veya sabaha karşı artıp kişiyi uykudan uyandırabildiğini vurguluyor. Ayrıca sabahları hissedilen belirgin tutukluğun ve hareketle azalma eğiliminin ayırıcı tanıda önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Hangi belirtiler romatizmal işaret verir:

İltihaplı romatizmal hastalıklarda bel ağrısına eşlik edebilecek bulgular şunlardır: uzun süren sabah tutukluğu, gün içinde hareket ettikçe açılma, ağrının haftalar veya aylar boyunca sürmesi ve ağrının özellikle gece artması. Ağrı bazen kalça bölgesine yayılabilir ve sağ-sol arasında yer değiştirebilir; bu durum kaynağın omurga kökenli iltihaplı bir süreç olabileceğini düşündürür.

Ek olarak gözde kızarıklık ve ağrı, ciltte sedef hastalığı, bağırsak şikâyetleri veya ailede romatizmal hastalık öyküsünün bulunması gibi eşlik eden belirtiler hekime aktarılmalıdır. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde romatizmal bir neden olasılığı güçlenir.

Ne zaman uzmana başvurulmalı:

Prof. Dr. Kobak, ağrının birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmemesi veya tekrarlayan nitelikte olması halinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle 3 aydan uzun süren, gece ve sabah saatlerinde belirginleşen ve hareketle azalan bel ağrısı olan kişilerin romatoloji uzmanına değerlendirilmesi öneriliyor. Erken tanı, hastalığın kontrol altına alınması ve ileride oluşabilecek fonksiyon kayıplarının önlenmesi açısından önem taşır.

Sonuç olarak, bel ağrısı yaşayan kişilerin kendi kendine kesin tanı koymaktan kaçınması; ağrının süresi, ne zaman arttığı ve nasıl değiştiği gibi özellikleri takip ederek gerektiğinde romatolojiye başvurması en doğru yaklaşım olacaktır.

LİV HOSPİTAL ULUS ROMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ŞENOL KOBAK

LİV HOSPİTAL ULUS ROMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ŞENOL KOBAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolvadin'de 105. yıl: birlik içinde şehitler saygıyla anıldı
images

Erken başlayan ekran alışkanlığı çocuk ve gençlerin ruh sağlığını gölgeliyor
images

Vali Önder Bozkurt gençlerin eğitim hedeflerini dinledi
images

Antalya itfaiye filosu 24 araçla güçlendi, bazıları tescil beklemeden sahadaydı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği