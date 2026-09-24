Gece uykudan uyandıran bel ağrısı romatizmal hastalıkların erken habercisi olabilir

Bel ağrısında ayırıcı tanının önemi

Bel ağrısı toplumda sık görülür; ancak her ağrı mekanik kaynaklı değildir. Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak bu konuda uyarıyor: özellikle genç yaşlarda başlayan, süreklilik gösteren ve gece/uyku dönemlerinde belirginleşen ağrılar dikkat gerektirir. Bu bulgular, omurga ve eklemleri tutan iltihaplı romatizmal hastalıkların habercisi olabilir.

Prof. Dr. Kobak, mekanik bel ağrılarında şikâyetlerin genellikle hareketle arttığını ve dinlenmeyle azaldığını; oysa iltihaplı romatizmal hastalıklarda ağrının gece veya sabaha karşı artıp kişiyi uykudan uyandırabildiğini vurguluyor. Ayrıca sabahları hissedilen belirgin tutukluğun ve hareketle azalma eğiliminin ayırıcı tanıda önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Hangi belirtiler romatizmal işaret verir:

İltihaplı romatizmal hastalıklarda bel ağrısına eşlik edebilecek bulgular şunlardır: uzun süren sabah tutukluğu, gün içinde hareket ettikçe açılma, ağrının haftalar veya aylar boyunca sürmesi ve ağrının özellikle gece artması. Ağrı bazen kalça bölgesine yayılabilir ve sağ-sol arasında yer değiştirebilir; bu durum kaynağın omurga kökenli iltihaplı bir süreç olabileceğini düşündürür.

Ek olarak gözde kızarıklık ve ağrı, ciltte sedef hastalığı, bağırsak şikâyetleri veya ailede romatizmal hastalık öyküsünün bulunması gibi eşlik eden belirtiler hekime aktarılmalıdır. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde romatizmal bir neden olasılığı güçlenir.

Ne zaman uzmana başvurulmalı:

Prof. Dr. Kobak, ağrının birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmemesi veya tekrarlayan nitelikte olması halinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle 3 aydan uzun süren, gece ve sabah saatlerinde belirginleşen ve hareketle azalan bel ağrısı olan kişilerin romatoloji uzmanına değerlendirilmesi öneriliyor. Erken tanı, hastalığın kontrol altına alınması ve ileride oluşabilecek fonksiyon kayıplarının önlenmesi açısından önem taşır.

Sonuç olarak, bel ağrısı yaşayan kişilerin kendi kendine kesin tanı koymaktan kaçınması; ağrının süresi, ne zaman arttığı ve nasıl değiştiği gibi özellikleri takip ederek gerektiğinde romatolojiye başvurması en doğru yaklaşım olacaktır.

LİV HOSPİTAL ULUS ROMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ŞENOL KOBAK