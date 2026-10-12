Aynı seansta iki stentle tedavi edilen hasta baş dönmesi ve denge kaybından kurtuldu

Gaziantep'te 67 yaşındaki A. D., yaklaşık üç aydır süren baş dönmesi ve denge kaybı şikâyetiyle SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ileri tetkikler sonucunda şah ve beyin damarlarında ciddi darlıklar belirlendi ve hastaya aynı seansta anjiyo ile müdahale edilerek stent yerleştirme kararı alındı.

Teşhis ve başvuru süreci:

Hastanın ilk başvurusunda yapılan ultrason ve renkli görüntüleme çalışmaları sonucunda sol şah damarında %95, sağ şah damarında ise %45 oranında daralma tespit edildi. A. D. tedavi için araştırma yaptıktan sonra SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonunda cerrahi yerine girişimsel anjiyo ile stent uygulanmasına karar verildi.

Uygulanan işlem:

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Kolu tarafından hastaya aynı seansta anjiyo yöntemiyle iki ayrı stent yerleştirildi; biri şah damarına, diğeri beyin damarına uygulandı. İşlem sonrası hastanın klinik belirtilerinde belirgin düzelme gözlendi ve iyileşme kaydedildi.

Uzman değerlendirmesi ve öneriler:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Anıl Tuncer ise hastanın Nöroloji Polikliniği'ne başvuru bulgularını aktararak, ileri derecede karotis arter ve beyin damarı darlığı tespit edildiğini bildirdi. İşlem sonrasında hasta bir gün süreyle gözlem altında tutuldu ve genel sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi. Uzmanlar, baş dönmesi ve denge kaybı gibi şikâyetlerin farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini, belirtiler şiddetli, tekrarlayıcı ya da başka nörolojik belirtilerle birlikteyse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Girişimsel radyoloji yöntemlerinin uygun hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olduğuna dikkat çeken ekip, hastanede gerekli endikasyon taşıyan hastalarda bu tür operasyonların başarıyla uygulandığını belirtti.

BAŞ DÖNMESİ VE DENGE KAYBI ŞİKAYETLERİYLE SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE BAŞVURAN 67 YAŞINDAKİ GAZİANTEPLİ A. D., ŞAH VE BEYİN DAMARINDAKİ CİDDİ DARLIKLARIN AYNI SEANSTA UYGULANAN STENT İŞLEMİYLE TEDAVİ EDİLMESİNİN ARDINDAN YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU.