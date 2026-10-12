Köşk'te jandarmaya eğitim: taklit ve tağşişle mücadelede yeni adım

Köşk ilçesinde jandarma personeline uygulamalı bilgilendirme yapıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, taklit ve tağşişle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim, denetim süreçlerinin hızlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi hedefiyle İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

Programda gıda mühendisi ve veteriner hekimler görev aldı. Eğitimde; tüketicinin bilgilendirilmesi, gıda etiketleme kuralları ile ürünlerde taklit ve tağşişin tespiti konuları ele alındı. Buna ek olarak hayvan hareketleri ve bu hareketlerin denetim süreçlerindeki önemi hakkında katılımcılara uygulamalı bilgiler aktarıldı.

İşbirliği ve beklenen sonuçlar:

Eğitimin amacı, kontrol ve denetimlerin ilgili kurumlar arasında koordineli, hızlı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihtiyaç halinde benzer bilgilendirme eğitimlerinin kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri için de sürdürüleceğini duyurdu. Bu adımın denetim kapasitesini ve sahadaki tespit etkinliğini artırması bekleniyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK DENETİMLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, JANDARMA PERSONELİNE GIDA GÜVENLİĞİ VE HAYVAN HAREKETLERİ KONULARINDA EĞİTİM VERDİ.