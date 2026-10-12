Dolar 49,3311 +0,14%
Euro 55,2012 +0,02%
Bist 12.155,69 -0,90%
Altın Gram 6.660,69 -0,40%
EUR/USD 1,1187 -0,17%
Brent Petrol 105,67 +0,91%
--°

Köşk'te jandarmaya eğitim: taklit ve tağşişle mücadelede yeni adım

Aydın Köşk'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarmayı gıda güvenliği, taklit/tağşiş ve hayvan hareketleri konularında eğiterek denetimleri güçlendirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Köşk'te jandarmaya eğitim: taklit ve tağşişle mücadelede yeni adım

Köşk ilçesinde jandarma personeline uygulamalı bilgilendirme yapıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, taklit ve tağşişle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim, denetim süreçlerinin hızlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi hedefiyle İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

Programda gıda mühendisi ve veteriner hekimler görev aldı. Eğitimde; tüketicinin bilgilendirilmesi, gıda etiketleme kuralları ile ürünlerde taklit ve tağşişin tespiti konuları ele alındı. Buna ek olarak hayvan hareketleri ve bu hareketlerin denetim süreçlerindeki önemi hakkında katılımcılara uygulamalı bilgiler aktarıldı.

İşbirliği ve beklenen sonuçlar:

Eğitimin amacı, kontrol ve denetimlerin ilgili kurumlar arasında koordineli, hızlı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihtiyaç halinde benzer bilgilendirme eğitimlerinin kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri için de sürdürüleceğini duyurdu. Bu adımın denetim kapasitesini ve sahadaki tespit etkinliğini artırması bekleniyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK DENETİMLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK DENETİMLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, JANDARMA PERSONELİNE GIDA GÜVENLİĞİ VE HAYVAN HAREKETLERİ KONULARINDA EĞİTİM VERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor
images

Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı
images

Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi
images

Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zelenskiy yandex merkezlerine yönelik misillemeyi, enerji ateşkesi ve tahıl riskini değerlendirdi

Omü’de umutla başlayan akademik yıl: bilimsel üretim ve gençlik vurgusu

Kundu'da 4 kilometrelik yol yenilemesi COP31 hazırlıkları kapsamında

ATSO ortak çatı: kimsenin şahsi mülkü olamaz

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı