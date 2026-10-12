Tekin mahallesi'nde ön keşif: Magnesia çevresine ihtiyaç odaklı planlama

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürülen yatırım ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak Tekin Mahallesi'nde saha incelemesi gerçekleştirdi. Tarihi Magnesia Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan mahallede yapılan ön keşifte, mahallenin altyapı ve korunma ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

saha incelemesinin kapsamı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve Fen İşleri Müdürü Mutlu Bilgeç eşliğinde yapılan ziyaret, planlanacak çalışmalara esas oluşturacak ön tespitlere odaklandı. Belediye ekipleri mahallenin mevcut durumunu gözlemleyerek, öncelikli onarım, düzenleme ve koruma gereksinimlerini not aldı.

öncelikler ve ilerleyen adımlar:

Ziyarette vurgulanan esas nokta, hem yerel yaşam kalitesini yükseltmek hem de Magnesia Antik Kenti çevresinin korunmasını sağlamak üzere ihtiyaç odaklı bir planlama yapmaktı. Başkan Zencirci, ön keşif bulgularının çalışmaları şekillendireceğini ve tespit edilen ihtiyaçların en kısa sürede programlanarak hayata geçirileceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, Tekin Mahallesi'ndeki tespitlerin ardından gerekli teknik projelendirme ve iş programlamalarını yapacaklarını; çalışmaların, mahallenin özellikleri ve tarihi dokuyu gözeten bir yaklaşımla yürütüleceğini belirtti. Yerel ekiplerin sahadaki gözlemleri, planlamada referans olacak ve ilerleyen süreçte uygulama takvimi netleşecek.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, TARİHİ MAGNESİA ANTİK KENTİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TEKİN MAHALLESİ'NDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR ÖNCESİNDE SAHA İNCELEMESİNDE BULUNARAK MAHALLENİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.