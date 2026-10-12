Samsun open WTA 125'te milli zafer ve Mehmetçik Vakfı'na bağış

Samsun Open WTA 125'te kupalar ve dayanışma öne çıktı

Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası bir haftalık maratonun ardından tamamlandı. Organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi katkıları, Türkiye Tenis Federasyonu gözetimi ve Green Golf ve Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eleme karşılaşmaları 4 Ekim'de başladı ve final maçları 11 Ekim'de oynandı.

Turnuvada toplam 31 ülkeden 70 sporcu mücadele etti. Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, İsviçre, İtalya, Sırbistan, Belçika, Avustralya, Hollanda, Polonya, Gürcistan, ABD, Hırvatistan, Arjantin, Hindistan, Güney Afrika, Slovakya, Çin, Kolombiya, İspanya, Letonya, Avusturya, Andorra, Japonya, Macaristan, Ermenistan, Kanada, Slovenya, Kazakistan ve Bosna-Hersek'ten sporcular katıldı. Bir hafta boyunca çekişmeli karşılaşmalar tribünlerden yoğun ilgi gördü ve kentte spor heyecanı yüksek kaldı.

şampiyonluk maçları:

Turnuvanın tekler finalinde milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman ile İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini karşılaştı. Rakibini 2-1 setlerle mağlup eden Aksu Kahraman, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Çiftler finalinde ise E. Pridankina ve A. Tikhonova ikilisi, R. Bhosale ile E. Micic'in oluşturduğu rakip takımı geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

sosyal sorumluluk ve kent için tanıtım:

Uluslararası organizasyon, sportmenliğin yanı sıra sosyal sorumluluk yönüyle de dikkat çekti. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmalarından elde edilen gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Bu adım, organizasyonun yalnızca sportif değil, aynı zamanda toplumsal bir etki hedeflediğini gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonun kentin tanıtımına ve sporun gelişimine katkı sunduğunu vurguladı. Doğan, turnuvaya katılan sporculara, emeği geçen kurum ve kuruluşlara ve organizasyon süresince tribünleri dolduran hemşehrilerine teşekkür etti; milli sporcunun şampiyonluğunun kent için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Turnuva, uluslararası katılımı, çekişmeli karşılaşmaları ve bağış kampanyasıyla Samsun'da düzenlenen spor etkinlikleri arasında öne çıktı. Organizasyonun sağladığı sportif gösteri ve toplumsal katkının şehirde uzun süre yankı bulması bekleniyor.

SAMSUN’DA BİR HAFTA BOYUNCA TENİS HEYECANI YAŞATAN SAMSUN OPEN WTA 125 TENİS TURNUVASI SONA ERDİ. TEKLERDE MİLLİ TENİSÇİ AYLA AKSU KAHRAMAN, ÇİFTLERDE İSE E. PRİDANKİNA VE A. TİKHONOVA İKİLİSİ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI. TURNUVANIN YARI FİNAL VE FİNAL KARŞILAŞMALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞLANDI.