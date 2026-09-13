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Ayvalık’ta kurtuluş coşkusu parkurlarda: şampiyonlar ödüllerini aldı

Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 21, 10 ve 5 km'lik parkurlarda yarışan 1.300 sporcu dereceye girdi; şampiyonlar ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ayvalık’ta kurtuluş coşkusu parkurlarda: şampiyonlar ödüllerini aldı

Ayvalık’ta kurtuluş coşkusu piste taşındı:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, bu yıl da ilçenin kurtuluş coşkusunu koşu parkurlarına taşıdı. Organizasyon, yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

yarış rotası ve katılımcı profili:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan yarış Setur Marinas Ayvalık önünden başladı. Etkinlik, Ayvalık’ın Ege sahilindeki doğal ve tarihi güzelliklerini içeren parkurlarda sürdü. Sporcular 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyona yerel sporcuların yanı sıra farklı ülkelerden gelen katılımcılar da katıldı; yarışlarda toplam 1.300 sporcu yer aldı. Yarış sürecinde hem atletler hem de izleyenler için renkli görüntüler oluştu ve mekanlar coşkulu bir kutlama havası yaşadı.

ödül töreni ve protokol açıklamaları:

Yarışların sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde farklı kategorilerde dereceye giren sporcular alkışlarla sahneye davet edildi. 21 kilometrelik parkurda başarılı olan sporcuların ödülleri, Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit başta olmak üzere protokol üyelerince takdim edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yarışa katılan tüm sporcuları kutlayarak organizasyonda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti. Ergin, farklı ülkelerden gelen sporcuların Ayvalık’ın güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu vurgulayarak organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini diledi.

Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, yalnızca bir spor müsabakası olmanın ötesinde ilçenin kurtuluş coşkusunu uluslararası bir buluşmaya dönüştüren etkinliklerden biri olma niteliğini korudu.

AYVALIK’TA YARI MARATONUN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

AYVALIK’TA YARI MARATONUN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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