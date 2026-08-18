Kastamonu üniversitesi yerleştirmede yüzde 99,76 ile yüksek talep gördü

Kastamonu Üniversitesi yerleştirme sonuçları:

Kastamonu Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında yüzde 99,76 toplam doluluk oranına ulaşarak tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Üniversitenin ön lisans programları yüzde 100, lisans programları ise yüzde 99,43 doluluk gösterdi. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Diş Hekimliği Programı da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Program bazında doluluk oranları:

Ön lisans programlarının tamamında sağlanan yüzde 100 doluluk, meslek yüksekokullarına yönelik talebin devam ettiğini ortaya koyuyor. Lisans programlarındaki yüzde 99,43 doluluk ise üniversitenin geniş bir öğrenci kitlesi tarafından tercih edildiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Yeni açılan Diş Hekimliği Programının da yüzde 100 dolması, fakültenin ve programın çekiciliğini destekliyor.

Rektörün değerlendirmesi:

"2026 YKS yerleştirme sonuçları, Üniversitemizin öğrenciler tarafından tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Elde ettiğimiz doluluk oranlarını sadece bir sonuç olarak değil, öğrencilerimizin ve ailelerinin Üniversitemize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Eğitim kalitemizi sürekli geliştirmeyi, öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmayı ve onları değişen iş dünyasına ve toplumsal ihtiyaçlara hazırlamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu doğrultuda eğitim-öğretim programlarımızı bilim ve teknolojideki gelişmeler, dijital dönüşüm ve değişen iş gücü ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilerin eğitim ve çalışma hayatında oluşturduğu dönüşümü yakından takip ederek öğrencilerimizin günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun bilgi ve yetkinliklerle donanmasını önemsiyoruz. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Diş Hekimliği Fakültemiz bünyesindeki Diş Hekimliği Programının yüzde 100 doluluk oranına ulaşması da yeni akademik birimlerimize gösterilen ilgiyi ortaya koymaktadır. Kastamonu Üniversitesini tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyor, Üniversitemizde geçirecekleri eğitim hayatının akademik, mesleki, millî, manevi ve şahsi gelişimlerine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE 99,76 TOPLAM DOLULUK ORANIYLA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER ARASINDA YER ALDI.