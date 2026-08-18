Sporla buluşma: İzmir'de her yaştan vatandaşa erişen havuz hamlesi

Kasapoğlu gaziemirdeki portatif havuzu yerinde inceledi

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziemir'deki Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki portatif havuzu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde yürütülen spor faaliyetlerini yerinde takip eden Kasapoğlu, havuzda yüzen çocuklar ve aileleriyle sohbet etti ve projenin uygulama detaylarını yerinde gözlemledi.

projenin kapsamı ve erişilebilirlik:

Kasapoğlu, yaz aylarına özel olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 yıldır yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin, mevcut havuzların yanı sıra yaz döneminde kurulan portatif havuzlarla sporu daha erişilebilir kıldığını belirtti. Projenin İzmir ayağında, çocuklar, gençler, aileler ve paralimpik sporcuların yararlanabildiği 9 ilçede portatif havuz altyapısının bulunduğunu vurguladı.

izmir yatırımları ve gençlik merkezleri:

Kasapoğlu, İzmir genelinde hem faaliyet hem yatırım anlamında yoğun bir program yürütüldüğünü ifade ederek, fırsat eşitliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Açıklamasında Halkapınar'da Türkiye'nin en modern havuzunun hizmete alındığını, Alsancak'ta yeni bir havuzun tamamlanmak üzere olduğunu ve İzmir'in neredeyse her ilçesine havuz kazandırıldığını aktardı.

Gaziemir'de salonun yanında planlanan gençlik merkezi projesinin tüm prosedürlerinin tamamlandığını belirten Kasapoğlu, projenin hayata geçirilmesinin gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını ifade etti. Ziyarette ailelerin ilgi göstermesi ve çocukların yüzmeye kolay erişiminin mutluluk verici olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Kasapoğlu, "7’den 77’ye herkesi sporla, bu ülkenin tüm imkanlarıyla buluşturma noktasında kararlıyız. Adımlarımızı birlikte büyüteceğiz, birlikte daha güçlü kılacağız." sözleriyle İzmir'deki çalışmaların devam edeceğini ve saha programlarının yoğunlaşacağını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "7'den 77'ye herkesi sporla, bu ülkenin tüm imkanlarıyla buluşturma noktasında kararlıyız. Adımlarımızı birlikte büyüteceğiz, birlikte daha güçlü kılacağız" dedi.