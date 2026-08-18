Güvenlik denetimleri: Yalova'da 6 ayda 53 terör operasyonu ve çok yönlü çalışmalar

vali usta bilgilendirdi:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmalarını Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında paylaştı. Usta, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik birimlerinin kent genelinde koordinasyon halinde çalıştığını vurguladı.

terör operasyonlarının detayları:

Vali Usta, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 53 operasyon gerçekleştirildiğini; bu operasyonlarda toplam 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanların süreç dağılımı şu şekilde açıklandı: ifadelerinin ardından 32 kişi kollukça serbest bırakıldı, 7 kişi GÖKSEM'e sevk edildi ve 42 kişi adli makamlara gönderildi. Adli süreç sonucu adli makamlara sevk edilenlerden 17'si tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Usta ayrıca 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

terörün finansmanı ve diğer suç grupları:

Terör örgütü ve terörizmin finansmanına yönelik 19 operasyon yapıldığı; bu operasyonlarda 25 kişinin hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı. İşlem görenlerden 11 kişi kolluktan serbest bırakılırken, 11 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişi GÖKSEM'e teslim edildi ve 2 kişi tutuklandı.

uyuşturucu, siber suç ve nitelikli dolandırıcılık:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında imal ve ticarete yönelik 79 operasyon yürütüldüğünü, bu operasyonlarda 177 kişinin yakalandığını, bunlardan 90 kişinin tutuklandığını ve 54 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Siber devriyelerde suç unsuru tespit edilen bin 517 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldı; bu kişiler arasında 385 kişinin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 624 sosyal medya URL'sine erişim engeli getirildi. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında düzenlenen 12 operasyon sonucunda 113 şüpheli gözaltına alındı ve 63 kişi tutuklandı.

trafik, yabancılar ve motosiklet kazaları:

Usta, trafik denetimlerinde 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 497 bin 64 aracın denetlendiğini, çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servislerine yönelik 8 bin 928 aracın kontrol edildiğini ve bu kontroller sonucunda 463 araç hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'da kayıtlı 17 bin 243 yabancı