Kandıra fındık tarlalarında jandarma 7/24 nöbetiyle üreticiyi koruyor

Kocaeli jandarması fındık tarlalarında sürekli devriyede

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra ilçesinde fındık hasadı sürecinde üreticilerin güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Amaç, hasat döneminde artabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve çiftçilerin emeklerinin korunmasını temin etmek.

görev grupları ve yerel tedbirler:

Çalışmalarda asayiş timleri, trafik timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) farklı noktalarda kontroller gerçekleştiriyor. Ekipler motosiklet ve jandarma araçlarıyla yolları ve tarla çevrelerini kontrol ediyor, dürbünlerle çevredeki şüpheli hareketlilik takip ediliyor.

havadan izleme ve gece denetimleri:

Gece saatlerinde ise gece görüş ve termal görüntüleme kabiliyetine sahip insansız hava araçları (dron) kullanılıyor. Havadan yapılan tarama ile tarlalar ve çevresindeki hareketlilik anlık olarak izleniyor; gerekli görülen durumlarda ekipler olay yerine yönlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, tarlarda düzenli devriye ve izleme faaliyetlerini sürdürerek üreticilerin ürünlerini güvenli şekilde hasat edebilmesine katkı sağlıyor. Bölgedeki önleyici tedbirler sayesinde, olası hırsızlık girişimlerinin erkenden tespit edilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, FINDIK HASADI DÖNEMİNDE TARLALARDA YAŞANABİLECEK HIRSIZLIK OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KANDIRA’DA 7 GÜN 24 SAAT DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR.