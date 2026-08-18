Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,5254 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,96 -0,31%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,93 +1,00%
--°

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 11 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:44

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 15:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. 38 BZ 042 plakalı minibüs ile 35 DC 5752 plakalı otomobilin çarpışması sonucu araçlarda yolcu olarak bulunan kişiler yaralandı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Çarpışmada toplam 11 kişi yaralanırken, yaralılardan 5'i çocuk olarak kaydedildi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Kazazedeler, müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Emniyet ve ilgili birimler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler doğrultusunda çarpışmanın nedenleri araştırılıyor.

SİVAS&#039;TA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI KAZADA 5&#039;İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS'TA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI KAZADA 5'İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası