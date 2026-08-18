Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. 38 BZ 042 plakalı minibüs ile 35 DC 5752 plakalı otomobilin çarpışması sonucu araçlarda yolcu olarak bulunan kişiler yaralandı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Çarpışmada toplam 11 kişi yaralanırken, yaralılardan 5'i çocuk olarak kaydedildi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Kazazedeler, müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Emniyet ve ilgili birimler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler doğrultusunda çarpışmanın nedenleri araştırılıyor.

SİVAS'TA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI KAZADA 5'İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI.