Çorum'da kavşakta arkadan çarpışma: beş kişi yaralandı

Çorum-Ankara kara yolunda kaza:

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AG 5214 plakalı Volkswagen marka cip, önündeki 55 BEB 05 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan B.İ., S.İ., B.İ., B.İ. ve F.T. yaralandı.

yaralılara yapılan müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çarpışmanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor. Yetkililer, özellikle kavşak ve ana yol kesimlerinde hız kontrolü ve takip mesafesi konusunda sürücülere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ÇORUM’DA CİPİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.