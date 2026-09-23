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Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi

Bafra'daki tarım işletmesindeki yangında dev saman deposu küle döndü; 6 bin balya, 400 ton yonca zarar gördü. Hasar dron kayıtlarıyla belirlendi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi

yangın kısa özeti:

Samsun’un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'ndeki bir tarım işletmesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangında dev saman deposu tamamen küle döndü. Olayda işyerine ait depolar ile çevredeki alanlarda önemli çapta zarar meydana geldi.

müdahale ve olası neden:

Yangına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sahada yaklaşık 16 saatlik bir çalışma yürüttü ve yangını kontrol altına aldı. İtfaiye raporuna göre yangının, işletmede kullanılan ot kırma makinesinin kablosundan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı değerlendiriliyor.

kayıplar ve soğutma çalışmaları:

Yangında 4 dönümlük alandaki depolarda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve 2 bin balya fiğ otu zarar gördü. İşletme, yaklaşık 20 milyon TL düzeyinde maddi zarar bildirirken, sahada bulunan 1.000 büyükbaş, 500 küçükbaş ve binlerce kanatlı hayvan için soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Depolardaki bazı samanlar içten içe yanmaya devam ettiğinden, ıslatılan balyalar işletmeye ait yakındaki boş araziye taşınarak burada kontrollü şekilde soğutuluyor. Olay yerindeki hasarın boyutu ve yangının yayılımı, havadan çekilen dron kayıtlarıyla belgelendi ve incelemeler devam ediyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİNLERCE HAYVANIN BULUNDUĞU ÇİFTLİKTE SAMANLIK DEPOSU YANGINI HAVADAN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİNLERCE HAYVANIN BULUNDUĞU ÇİFTLİKTE SAMANLIK DEPOSU YANGINI HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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