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Millilerin hedefi 2027 Dünya Kupası'nda tekrar zirveye tırmanmak

Ender Arslan, jenerasyonun değerini ve uyumunu öne çıkarıp Avrupa ikinciliğinin tecrübe kazandırdığını, 2027 Dünya Kupası'nda zirveyi hedeflediklerini dedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Millilerin hedefi 2027 Dünya Kupası'nda tekrar zirveye tırmanmak

Ender Arslan'ın değerlendirmesi:

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ender Arslan, mevcut jenerasyonun ülke basketbolu için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Arslan, son dönemde elde edilen başarının tesadüf olmadığını; oyuncuların kulüp takımlarında üstlendikleri sorumlulukların, milli takım uyumuyla birleştiğinde ülkeyi uluslararası arenada güçlü konuma getirdiğini söyledi.

Arslan, özellikle geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda alınan ikinciliğin takım için önemli bir tecrübe seti sunduğunu belirtti ve bu deneyimin 2027 Dünya Kupası hedeflerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dünya Kupası hedefi:

2027 Dünya Kupası'na yönelik hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan Arslan, "Bazen madalya alırsın bazen alamazsın ama ilk 8, ilk 4

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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