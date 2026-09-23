Kolezyum'da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Kolezyum'da iş kazası ve ziyaret düzenlemeleri

İtalya Kültür Bakanlığı, Roma’daki tarihi Kolezyumda dün gece saatlerinde gerçekleşen iş kazasında bir işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, yeni bir aydınlatma sistemi kurulumu sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 22 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanın açıklaması:

Kültür Bakanı Alessandro Giuli olayı ‘bizleri şoka sokan ve derinden sarsan trajik bir olay’ olarak nitelendirdi. Giuli, hayatını kaybedene saygı göstergesi olarak kazanın ardından Kolezyum’un bir bölümünün bugün ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Sendika tepkisi ve talepler:

İtalya’nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), alınan kısıtlı önlemi eleştirdi. CGIL Roma Genel Sekreteri Natale di Cola, bakan Giuli’den olaya açıklık getirmesini ve Kolezyum’un tamamının gün boyunca kapatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Kolezyum'un önemi ve olası etkileri:

Roma İmparatorluğu döneminden kalan ve gladyatör dövüşleri, infazlar ile av gösterilerine ev sahipliği yapan 2 bin yıllık Kolezyum, günümüzde kentin en önemli turist merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yetkililer, kısmi kapanmanın ziyaretçi akışına ve güvenlik prosedürlerine etkisini takip ediyor.

KOLEZYUM (ARŞİV)