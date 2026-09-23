Ankara'da sağanak yolda çöküntüye yol açtı: park halindeki yaklaşık 15 araç hasar gördü

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından yolda büyük çöküntüler oluştu. Sel sularının taşıdığı toprak ve akış, yolaltı dolgusunu aşındırdı; bunun sonucunda park halindeki araçlar çukurlara saplandı. Ekiplerin verdiği bilgiye göre yaklaşık 15 otomobil ağır hasar aldı ve bulundukları yerden çıkarıldı.

Sokak güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bölgeye iş makineleri yönlendirerek dolgu ve onarım çalışmalarına başladı; gece boyunca yapılan müdahale, hasarın boyutunun gün ağarınca netleşmesine yol açtı.

Tanık anlatımları ve altyapı sorunları:

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Vedat Saygıner, yağmurun yoğun akıntı oluşturduğunu ve ardından bir lağım patlaması yaşandığını söyledi. Saygıner, "Televizyonlarda gördüğümüz gibi arabaları sürükleyen bir akıntı vardı... Yağmur, toprağı alıp götürdüğü için bu sefer de heyelan oldu" ifadelerini kullandı ve araçların motorlarına su girdiğini belirtti.

Bir diğer tanık Hayrettin Yücel ise bölgedeki kanalizasyon çalışmaları nedeniyle zeminin zayıfladığını savundu. Yücel, ASKİ çalışmalarının yarım bırakıldığını ileri sürerek, "Burada 2 metreye yakın çukur var" diye konuştu ve yetkililerden hızlı müdahale talep etti. Yücel ayrıca çalışmanın Etlik'ten bu tarafa yayıldığını, kazılan alanların düzgün kapatılmadığını vurguladı.

Yetkililer tarafından yapılan kurtarma ve onarım çalışmalarıyla araçlar bulunduğu yerden çıkarılırken, bölgenin altyapı hasarının giderilmesi için kapsamlı bir inceleme ve kalıcı onarım gerektiği belirtildi. Vatandaşlar ise benzer olayların önlenmesi için ASKİ ve ilgili kurumların çalışma programlarını tamamlamasını istiyor.

GÜLGÜN SOKAK'TA SEL SULARININ ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN YOLDA ÇÖKÜNTÜLER OLUŞTUĞU GÖRÜLDÜ