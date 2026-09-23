İnebolu Deresökü'de rüzgarın alevleri: 9 ev küle döndü

yangının çıkışı ve müdahale:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyüdü. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede komşu evlere sıçradı ve hızla yayıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı, orman ekipleri ve su tankerleri köye sevk edildi. Ancak rüzgar nedeniyle yola devrilen bir ağacın itfaiye araçlarının geçişini engellemesi, müdahalede gecikmeye yol açtı; ağacın kesilmesiyle araçlar köye ulaşabildi.

İlk belirlemelere göre 9 ev tamamen küle dönerken, bir evde hasar meydana geldi. Ayrıca köydeki mezarlıktaki bazı mezarlar da yangından zarar gördü. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sahada devam ediyor.

sokağın görüntüsü ve tanıkların anlatımı:

Köy sakinleri, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını ve müdahalede güçlük yaşandığını söyledi. Evi yanan Mehmet Akdemir, "Yangın çıkınca bir tane itfaiye geliyor. Burası ahşap yapılı bir köy. Bir tane itfaiye aracı buraya geldi. İki tane itfaiye aracı gelmiş olsaydı, diğer evleri kurtarıyorduk. Bir komşumuzun evinden çıkıyor, yangın çıkınca bir tane itfaiye gönderiyorlar. Onun da suyu bitiyor. Ardından rüzgar da çıkınca yangın diğer evlere sıçrıyor. Biz de bu hale geldik" diye konuştu.

Köyde yaşayan Kemal Kaya ise, "Allah beterinden korusun. İtfaiye araçları burada gelmişler, söndürüyorlar ama afet büyük. İtfaiye araçlarının geç geldiğinden bahsediyorlar. Şu anda ekipler müdahale ediyor ama ilk başladığında müdahalede geç kalınmış. 10 tane evin yandığı söyleniyor" dedi.

çalışmaların sürdüğü sahadaki durum:

İlk belirlemelere göre zarar tespiti devam ediyor. Köydeki vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken, sahadaki ekipler soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ağacın kaldırılmasının ardından ulaşan ek araçların desteğiyle yangının tamamen kontrol altına alınması hedefleniyor.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN VE EVLERE SIÇRAYAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.