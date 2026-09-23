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Menderes rüşvet soruşturmasında 250 bin dolar iddiası ve poşet poşet paralar

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda MASAK raporları, banka kayıtları ve tanık ifadeleri 250 bin dolar talebi ile poşetlerde parayı işaret ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Menderes rüşvet soruşturmasında 250 bin dolar iddiası ve poşet poşet paralar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüyen soruşturmanın yeni aşaması

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheliye ilişkin detaylar dosyaya girdi. Soruşturma; suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. İlk dalga operasyonu 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi ve o operasyonda 11 kişi tutuklanmıştı. Yapılan incelemeler MASAK raporları, banka hareketleri ile tanık ve müşteki beyanları üzerinden yoğunlaştırıldı.

Ruhsat pazarlığına ilişkin 250 bin dolar iddiası

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddia, 2023 yılına ilişkin bir ruhsat başvurusu üzerinden ortaya çıktı. Müşteki ifadelerine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'dan 250 bin dolar talep edildi. Dosyada ayrıca pazarlığın bazı aşamalarında doğrudan Özkan ile görüşüldüğünü bildiren tanık beyanları da bulunuyor.

Ofiste poşet poşet para ve kayıt dışı tahsilatlar

Gözaltına alınan belediye harita teknisyeni A.U. hakkında müşteki ve tanık ifadelerinde, ruhsat işleri karşılığında para alındığı ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içinde deste deste para görüldüğüne ilişkin iddialar yer aldı. Aynı kişiler A.U.'nun bölgedeki müteahhitlerden düzenli olarak kayıt dışı tahsilatlar yaptığını öne sürdü.

Dosyada ayrıca belediye şoförü M.K.'nin örgütte kurye rolü üstlendiği, alınan paraların elden teslim edildiği iddiası bulunuyor. Şüpheliler arasındaki rol dağılımına ilişkin beyanlar, soruşturmanın yönünü ve örgütlenme biçimini ortaya koyma açısından kritik kabul edildi.

banka kayıtlarında 'Takipçi Onur' kodlaması

Soruşturmanın önemli delillerinden biri banka hesap incelemelerinde tespit edilen para transferleri oldu. İncelemelerde, açıklama ve alıcı bölümlerinde 'Takipçi Onur' ifadesinin yer aldığı transferlere rastlandı. Bu ifadeyle ilişkilendirilen kişinin iş takipçisi Onur D. olduğu değerlendirildi ve banka trafiği, iletişim ağının tespitinde kilit rol oynadı.

İncelemeler MASAK raporları, müşteki ve tanık bildirimleri ile çaprazlandığında, iddia edilen yolsuzluk çarkının nasıl çalıştığına dair ayrıntılar dosyada sistematik biçimde yer aldı.

Gözaltılar ve adli süreç

İkinci operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, harita teknisyeni A.U., belediye şoförleri M.K. ve S.K., iş takipçisi Onur D., otel işletmecisi A.D., müteahhit M.R.G., mimar Ç.Ç. ve kuyumcu O.G. bulunuyor. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında MASAK verileri ile banka ve tanık kayıtlarının daha fazla detaylandırılması bekleniyor; savcılık, elde edilen deliller ışığında iddiaların doğruluğunu ve örgütsel bağlantıları açığa çıkarmaya çalışıyor.

TUTUKLANAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK

TUTUKLANAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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