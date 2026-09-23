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Serik'te muhtar talepleri 2027 yatırım programına yön veriyor

Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, Serik’te muhtarlar ve STK’larla 2027 yatırım programını, acil ihtiyaçları ve talepleri yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Serik'te muhtar talepleri 2027 yatırım programına yön veriyor

Toplantı notları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Serik ilçesinde gerçekleştirilen saha toplantısında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündemini mahallelerin acil ihtiyaçları ve 2027 yılı yatırım programı oluşturdu. Özdemir, yerinde dinlemenin yatırım önceliklerini belirlemede belirleyici olduğunu vurguladı.

Acil ihtiyaçlar ve talepler:

Toplantıda muhtarların ilettiği talepler tek tek not alınarak değerlendirildi. Özdemir, mahalleleri en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu belirterek, "Sizden gelecek her talep bizim yol haritamızdır" ifadesine yer verdi. Ayrıca hızlı müdahale gerektiren ihtiyaçlara öncelik verileceğinin altını çizdi ve sahadan gelen taleplerin yatırım planlamasında yol gösterici olacağını söyledi.

Başkan Vekili, belediyenin organizasyonel gücüne işaret ederek, personel ve bürokratik yapının projeleri hayata geçirmek için yeterli olduğunu aktardı. Özdemir, zorlu koşullarda bile ekiplerin yoğun performansla çalıştığını belirterek yatırım temposunun korunacağını ifade etti.

Altyapı yatırımları ve kaynaklar:

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Serik ilçesinde bugüne kadar yapılan altyapı harcamalarını paylaştı. Buna göre ilçeye yaklaşık 8 milyar 565 milyon liralık yatırım yapıldı. Dağılımda içme suyu yatırımları için 2 milyar 710 milyon lira, yağmur suyu çalışmaları için 6 milyon 400 bin lira, kanalizasyon yatırımları için 521 milyon lira, atıksu yatırımları için 5 milyar lira ve asfalt çalışmalarına 272 milyon lira kaynak aktarıldı.

Gülebay ayrıca ilçede devam eden çalışmalardan birinin 750 milyon liralık yeni kanalizasyon hattı yatırımı olduğunu belirtti. Toplantı kapsamında 2027 yatırım programına yönelik öncelikler saha talepleri doğrultusunda şekillendirileceği için muhtarların geri bildirimleri önemsendi.

Toplantıda ayrıca geçen günlerde Serik’te yaşanan yangın sürecine değinildi. Özdemir, itfaiye teşkilatının güçlendirildiğini belirterek, 325 itfaiye eri alımı yapıldığını ve filoya 58 tam donanımlı itfaiye aracı kazandırıldığını açıkladı. Yangın müdahalesinin sadece itfaiye ile sınırlı kalmadığını, afet anından itibaren ilgili birimlerin koordinasyonla sahada olduğuna dikkat çekildi.

Toplantı, muhtarların sorularının tek tek yanıtlanması ve sahadan gelen öncelikli taleplerin not edilmesiyle sona erdi; belediye yetkilileri bu talepleri yatırım planlamasına dahil etme taahhüdünde bulundu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, BERABERİNDE BÜROKRAT VE DAİRE...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, BERABERİNDE BÜROKRAT VE DAİRE BAŞKANLARIYLA SERİK İLÇESİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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