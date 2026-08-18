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Bağcılar Basın Ekspres'te geçmeye çalışırken kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Bağcılar Basın Ekspres Yolu'nda hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalışırken altında kalan 1998 doğumlu motosiklet sürücüsü Can Baldo yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar Basın Ekspres'te geçmeye çalışırken kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PLL 737 plakalı motosikleti kullanan 1998 doğumlu Can Baldo, seyir halindeki 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve kurtarma çalışması:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hafriyat kamyonunun altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından Can Baldo sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Baldo'nun cenazesi morga kaldırıldı.

kaza sonrası trafik ve görüntüler:

Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı ve ekiplerin müdahalesi, dron kamerası tarafından havadan görüntülendi; görüntülerde itfaiye ekiplerinin kurtarma çabaları ve bölgede oluşan yoğunluk yer aldı. Polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 45 DAKİKA SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN BALDO’NUN...

İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 45 DAKİKA SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN BALDO’NUN CENAZESİ MORGA KALDIRILIRKEN KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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