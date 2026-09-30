Bağdat'ta yeni dönem: koalisyonun çekilmesi egemenlik gününde resmiyet kazandı

Bağdat'ta 'Egemenlik Günü' töreni

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ülkedeki askeri misyonunu tamamlamasının ardından 1 Ekim'i 'Egemenlik Günü' ilan etti. Başkent Bağdat'ta düzenlenen resmi törende, Irak Başbakanı Ali Zeydi, koalisyon güçleri komutanı, çeşitli askeri sınıfların komutanları ve güvenlik teşkilatlarının yöneticileri yer aldı.

Törende yapılan konuşmalarda koalisyonun görevlerinin resmen sona erdiği vurgulanırken, iki taraf arasındaki iş birliğinin DEAŞ'a karşı mücadelede önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi. Başbakan Zeydi, çekilmenin Irak'ın güvenlik sorumluluğunu devraldığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Başbakanın mesajı:

Ali Zeydi, konuşmasında bu değişimin terörle mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini; aksine güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Irak devletinin rolünün belirginleştiğini söyledi. Zeydi, ortak yapıların yeniden düzenlenmesine işaret ederek "Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın görevlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi’ne devredilmesi" ile güvenlik çalışmalarının devletin kontrolü altında daha kurumsal bir biçimde yürütüleceğini aktardı.

Başbakan ayrıca halkın güvenlik güçlerinin yanında durmasının, ordunun yeniden yapılandırılması ve kaynakların seferber edilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Bu sürecin, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve ortak karar mekanizmalarının oluşturulmasıyla devam edeceğini ifade etti.

Güvenlik iş birliği ve yasal çerçeve:

Zeydi, koalisyon ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğinin tamamen sona ermediğini, yeni dönemde de koordinasyon ve teknik destek yollarının açık kalacağını vurguladı. Ayrıca dijital ve teknolojik imkanların güvenlik hedefleri doğrultusunda kullanılacağına dair taahhüt verdi ve koalisyonun görevini "zaferle" tamamladığını belirtti.

Ülkedeki silahlı grupların statüsü konusunda da konuşan başbakan, Irak'taki silahların ve güç kullanımının devlet kurumları ve hukuk çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı: "Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak". Bu sözlerin, anayasa ve halkın iradesi çerçevesinde uygulanacağı ifade edildi.

Tören, koalisyonun görevinin sona erdiğinin resmi kabulü ve Irak'ın güvenlik sorumluluğunu artırma yönündeki politikasının kamuoyuna ilanı olarak değerlendirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ülkedeki askeri misyonunu tamamlaması dolayısıyla ilan edilen "Egemenlik Günü" kapsamında tören düzenlendi.