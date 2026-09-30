Tunceli valilik hizmetlerinde memnuniyette zirveye çıktı

Tunceli valilik hizmetlerinde ilk sırada

2026 yılı "Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları" araştırması, valiliklerin sunduğu hizmetlere ilişkin vatandaş değerlendirmelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Tunceli, yüzde 75,35’lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde birinci oldu. Bu sonuç, ilin yönetim kademesindeki uygulamaların yanı sıra halkla ilişkiler ve yerel hizmetlerin algılanışında kayda değer bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

araştırmanın öne çıkan sonuçları:

Tunceli’yi takip eden iller sırasıyla Kırklareli yüzde 71,09, Burdur yüzde 70,79, Kırşehir yüzde 70,54 ve Bartın yüzde 70,28 olarak kaydedildi. Araştırmada memnuniyet oranının en düşük ölçüldüğü il Kahramanmaraş yüzde 51,65 olurken, Kahramanmaraş’ı Diyarbakır yüzde 53,03 izledi.

yerel yönetim ve vatandaş algısı:

Açıklamada, Tunceli Valisi Şefik Aygöl döneminde kent genelinde sürdürülen çalışmaların ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin memnuniyet oranına yansıdığı vurgulandı. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise, en düşük memnuniyet oranının dahi %50’nin üzerinde olması; bu da birçok ilde valilik hizmetlerinin yarıdan fazla oranda olumlu değerlendirildiğini gösteriyor.

Sonuçlar, valiliklerin hizmet sunumunda iyileştirme alanlarını belirlemek ve başarılı uygulamaların paylaşılması için referans niteliği taşıyor. Önümüzdeki dönemde benzer araştırmalar, iller arası performans karşılaştırmalarına ve yerel yönetim politikasının şekillenmesine katkı sağlayacak önemli veriler üretmeye devam edecektir.

2026 YILI "VALİLİK HİZMETLERİ VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANLARI" ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINA GÖRE TUNCELİ, YÜZDE 75,35’LİK MEMNUNİYET ORANIYLA TÜRKİYE GENELİNDE İLK SIRADA YER ALDI.