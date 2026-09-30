Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,5893 +0,01%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.593,84 +0,29%
EUR/USD 1,1339 -0,07%
Brent Petrol 98,78 +2,72%
--°

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Elazığspor, 2026-2027 sezonu için ulusal kulüp lisansını alarak geçmiş dönem SGK borçlarının kapatılmasıyla muhtemel 3 puan silme cezasından kurtuldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Elazığspor lisansını tamamladı:

Elazığspor, 2026-2027 futbol sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandığını duyurdu. Kulüp, geçmiş dönem borçlarına bağlı olarak gelebilecek 3 puan silme cezası riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Belediye desteği ve SGK ödemeleri:

Kulübün açıklamasında, sürecin tamamlanmasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurumların sağladığı destekler özellikle vurgulandı. Açıklamada SGK borçlarının ödenmesinin, olası puan silme yaptırımının önlenmesinde belirleyici olduğu belirtildi. Buna paralel olarak yerel desteklerin kulübün mali ve idari dengesinin korunmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Hangi kriterler yerine getirildi ve neden önemli?:

Elazığspor yaptığı başvuruda, Talimat kapsamındaki Sportif Kriterler, Altyapı Kriterleri, Personele İlişkin ve İdari Kriterler, Hukuki Kriterler, Futbol Sosyal Sorumluluk Kriterleri ve Mali Kriterler başlıklarında gerekli düzenlemeleri eksiksiz tamamladığını bildirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda kulüp, belirtilen kriterleri yerine getirerek 2026-2027 sezonu için ulusal lisansı almaya hak kazandı.

Kulüp açıklamasında ayrıca bu sürecin sürdürülebilir bir yapılanma adına kritik olduğu kaydedildi ve desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür edildi. Seza Çimento adı ise kurumla ilişkilendirilen destekler arasında yer aldı.

Elazığspor için lisans elde edilmesi, hem sportif planlama hem de mali denetim açılarından kulübün önünü açıyor; takım sahada elde edeceği sonuçları lisanslı ve düzenli bir çerçevede takip edebilecek.

ELAZIĞSPOR 3 PUAN SİLME CEZASINDAN KURTULDU

ELAZIĞSPOR 3 PUAN SİLME CEZASINDAN KURTULDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Coşkulu meşalelerle Konya’da Filistin milli takımı karşılandı
images

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci
images

mustafa dalcı: eyüpspor’u lig sonunda güvenli bir konuma taşıma hedefi
images

Manisalı İrem Denktaş olimpik kadroya rekor üstü atışla girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor