Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Elazığspor lisansını tamamladı:

Elazığspor, 2026-2027 futbol sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandığını duyurdu. Kulüp, geçmiş dönem borçlarına bağlı olarak gelebilecek 3 puan silme cezası riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Belediye desteği ve SGK ödemeleri:

Kulübün açıklamasında, sürecin tamamlanmasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurumların sağladığı destekler özellikle vurgulandı. Açıklamada SGK borçlarının ödenmesinin, olası puan silme yaptırımının önlenmesinde belirleyici olduğu belirtildi. Buna paralel olarak yerel desteklerin kulübün mali ve idari dengesinin korunmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Hangi kriterler yerine getirildi ve neden önemli?:

Elazığspor yaptığı başvuruda, Talimat kapsamındaki Sportif Kriterler, Altyapı Kriterleri, Personele İlişkin ve İdari Kriterler, Hukuki Kriterler, Futbol Sosyal Sorumluluk Kriterleri ve Mali Kriterler başlıklarında gerekli düzenlemeleri eksiksiz tamamladığını bildirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda kulüp, belirtilen kriterleri yerine getirerek 2026-2027 sezonu için ulusal lisansı almaya hak kazandı.

Kulüp açıklamasında ayrıca bu sürecin sürdürülebilir bir yapılanma adına kritik olduğu kaydedildi ve desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür edildi. Seza Çimento adı ise kurumla ilişkilendirilen destekler arasında yer aldı.

Elazığspor için lisans elde edilmesi, hem sportif planlama hem de mali denetim açılarından kulübün önünü açıyor; takım sahada elde edeceği sonuçları lisanslı ve düzenli bir çerçevede takip edebilecek.

ELAZIĞSPOR 3 PUAN SİLME CEZASINDAN KURTULDU