Bağlar'da trafiğe konforlu dönüş: Fatih ve Gürsel caddelerine sıcak asfalt

Bağlar'da ulaşım altyapısında yenileme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar ilçesinde uzun süredir yenilenmeyen Fatih Caddesi ile Gürsel Caddesi üzerinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların hedefi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yolların kullanım ömrünü uzatmak ve sürüş güvenliğini artırmaktı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, altyapı çalışmaları ve yoğun yağışlar nedeniyle bozulan yol yüzeylerini yenileyerek sıcak asfalt uyguladı. Uzun yıllardır yenilenmeyen caddelerdeki bozulmanın sürücüler ve bölge esnafı için çeşitli zorluklar yarattığı belirtiliyor. Yenileme ile yolların dayanıklılığının artırılması ve bakım gereksinimlerinin azalması amaçlandı.

Belediye yetkililerinin açıklamasına göre, yapılan müdahale hem günlük trafik akışını rahatlatacak hem de çevresel faktörlerden kaynaklanan toz ve duman problemlerini azaltacak nitelikte. Uygulamanın ardından araçların geçişi daha güvenli ve konforlu hale geldi.

Esnafın görüşleri ve günlük hayata etkisi:

Bölgede iş yeri sahibi olan esnaf, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek belediyeye teşekkür etti. Uzun yıllardır aynı caddede faaliyet gösterenler, bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları erişim ve hijyen sorunlarının giderildiğini söyledi.

Fatih Caddesi'nde 40 yıldır esnaflık yapan Atilla Yavuz çalışmayı şöyle değerlendirdi: "Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum".

Esnaflardan Mustafa Utangaç ise önceki durumun müşterileri bölgeye gelmekten alıkoyduğunu belirterek, "Daha önce toz ve dumandan perişan oluyorduk. Bozuk yollardan dolayı müşteriler gelmiyordu. Ama şimdi asfalt yapıldı. Memnun kaldık. Toz ve dumandan kurtulduk. Arabalar da rahatlıkla geçebiliyor. Şu an yolla ilgili bir sıkıntımız kalmadı." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır bölgede esnaflık yapan Salih Atalay da yolun bozukluğundan kaynaklanan sorunların özellikle iş yerlerinin açılmasını ve içerideki eşyaların temiz kalmasını zorlaştırdığını anlattı. Atalay, "3 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Buradaki yolun toz ve dumanından dolayı bayağı zahmet çektik. Nefes alamaz duruma gelmiştik. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun, gelip yolu yaptı. Bu çalışmadan memnunuz. Yakın zamanda okullar açılacak. Eşyalarımız kirleniyordu, kapılarımızı açamıyorduk. Dükkândaki tüm eşyalarımız tozlanıp kirleniyordu. Bayağı bir zorluk çektik, şimdi çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Yapılan asfaltlama çalışması, bölge esnafının günlük işleyişini kolaylaştırmasının yanı sıra okul döneminin başlaması öncesinde çevresel ve ulaşım kaynaklı sıkıntıların azalmasına da katkı sağlayacak. Belediye ekipleri, benzer yenileme çalışmalarını kent genelinde sürdürmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAĞLAR İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR YENİLENMEYEN FATİH CADDESİ İLE GÜRSEL CADDESİ’NDEKİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.