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Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Bingöl'de ormanlık alanda inceleme yapan Hüseyin ve Cemal Anacur, ağaç kovuğundan kilo kilo doğal bal çıkardı ve anları kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:52

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Orman kovuğundan çıkan bal bulundu

Bingöl'ün ormanlık bir alanında yapılan incelemede, Hüseyin Anacur ve Cemal Anacur bir ağacın kovuğunda yoğun arı faaliyeti fark etti. Yakın inceleme sonucu, kovuktan kilo kilo bal çıkarıldığı görüldü; bölgedeki doğal yaşamın sunduğu bu ürün dikkat çekti.

keşif anı:

İnceleme sırasında kovuğun içinde yoğun bal bulunduğunu tespit eden ekip, çalışmayı kısa sürede gerçekleştirdi. Anacur kardeşler, kovuktan çıkan balın görüntülerini kayda alarak o anları belgeledi. Görüntüler, doğal balın nasıl elde edildiğini ve çevredeki arı popülasyonunun yoğunluğunu gösterdi.

doğal ürünün önemi:

Bu tür keşifler, bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve doğal üretimin önemini gözler önüne seriyor. Ağaç kovuklarından elde edilen bal, çevresel koşullar ve arıların yaşam alanlarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor; söz konusu görüntüler, bölgenin doğallığını ve yerel üretimin değerini vurguladı.

Olayda adı geçen Hüseyin Anacur ve Cemal Anacur, buldukları doğal balı kayıt altına alarak paylaşırken, bölgedeki doğa gözlemlerinin devam edeceğini belirtti.

BİNGÖL’DE AĞAÇ KOVUĞUNDAN KİLO KİLO BAL ÇIKTI

BİNGÖL’DE AĞAÇ KOVUĞUNDAN KİLO KİLO BAL ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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