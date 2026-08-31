Otel odasındaki paketler yakayı ele verdi: Kepez'de 2 kişi tutuklandı

Operasyon ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kepez ilçesindeki bir otel odasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama:

Olayda otelde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR OTEL ODASINA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 KİLO 50 GRAM METAMFETAMİN İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.