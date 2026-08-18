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Bahçe yangını ahıra sıçradı, itfaiye evi zarar görmeden müdahale etti

Eskişehir Çifteler'de kullanılmayan bir evin bahçesinde başlayan yangın ahıra sıçradı; itfaiye hızlı müdahale ile konuta ulaşmadan söndürdü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:03

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçe yangını ahıra sıçradı, itfaiye evi zarar görmeden müdahale etti

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Saithalimpaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde, kullanılmayan bir müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vefat eden sahibinden mirasçılarına kalan ve halihazırda kullanılmayan yapının bahçe bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahıra sıçradı.

itfaiyenin müdahalesi ve kontrol

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede intikal etti. Ekipler, alevlerin ikamete sirayet etmesini önleyerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Müdahale sayesinde ikamette herhangi bir zarar meydana gelmediği bildirildi.

hasar tespiti ve inceleme

Yapılan ilk tespitlerde bahçe ile ahır kısmında maddi hasar oluştuğu belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini aydınlatmak amacıyla bölgedeki inceleme ve soruşturma çalışmalarını başlattı; olay yerinde delil toplama ve nedenin tespiti üzerine işlemler sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN ÇİFTELER İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNDE BAŞLAYAN VE AHIRA SIÇRAYAN YANGIN...

ESKİŞEHİR'İN ÇİFTELER İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNDE BAŞLAYAN VE AHIRA SIÇRAYAN YANGIN, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE İKAMETE ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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