Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun

Seçim sonuçları ve değerlendirme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri, Bursa Fuar Merkezi’nde tamamlandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yapılan oylamalar sonucunda kent iş dünyasının kendilerine önemli bir destek verdiğini belirtti ve sonuçların birlik mesajı taşıdığını vurguladı.

Seçim süreci ve katılım:

Toplam 70 meslek komitesinde yürütülen seçimlerde üyeler yeni dönem komite ve meclis temsilcilerini belirledi. Burkay, seçimlerde 40 komitede ağırlıklı destek aldıklarını söyleyerek, "Bursa iş dünyası bize güvendi ve bizden desteklerini esirgemedi" ifadesini kullandı. Seçim atmosferinin sağduyu ve demokratik olgunluk içinde geçtiğini, adayların bir, iki veya üç listeyle yarıştığını kaydetti.

Seçim sonrasında salondaki coşkulu tezahüratlar ve yüksek katılımın, BTSO üyelerinin birlik ve beraberlik kültürünü bir kez daha gösterdiğini belirten Burkay, bu katılımın kurum içi meşruiyeti ve karar alma süreçlerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Projelere ve kent ekonomisine etkisi:

Burkay, seçim sonuçlarının BTSO’nun önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmalara önemli bir güç verdiğini söyledi. Özellikle TEKNOSAB ve KOBİ OSB projelerinin Bursa’nın üretim ve rekabet gücünü artırma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yeni dönemde BTSO’nun, kent ve ülke ekonomisine hizmet amacıyla projelere aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Burkay, "Bu seçimin de önümüzdeki süreçte yapacağımız projelere başta TEKNOSAB, KOBİ OSB olmak üzere bizlere büyük bir güç verdiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Konuşmasında birlik çağrısı yapan Burkay, "Zaferimiz mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diyerek adaylara ve seçmenlere teşekkür etti. Ayrıca "Allah hepinizden razı olsun" temennisiyle sözlerini noktaladı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA (BTSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYE SEÇİMİ TAMAMLANDI.