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Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı

Mersin Erdemli’de, Elvanlı istikametinden gelen toplu taşıma minibüsünün duran araca çarpması sonucu minibüs kapısı otomobile saplandı; yaralanma olmadığı bildirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı

Mersin’in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, toplu taşıma minibüsünün çarpması sonucu minibüsün kapısı otomobile saplandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elvanlı Mahallesi istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, yolda duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün dış kapağı yerinden çıktı ve otomobilin üzerine düştü.

araç hasarı ve görgü tanıkları:

Kazada, minibüsün komple çıkan kapısı otomobile saplandı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kazada yaralanma olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

MERSİN&#039;DE MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN KAPISI, OTOMOBİLDE ASILI KALDI.

MERSİN'DE MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN KAPISI, OTOMOBİLDE ASILI KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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