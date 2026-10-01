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Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefi devlet politikası olarak umut veriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin artık devlet politikası olduğunu söyleyerek geleceğe umutlu baktığını belirtti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefi devlet politikası olarak umut veriyor

Terörsüz Türkiye görüşü:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin artık cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline geldiğini ifade etti ve atılacak adımlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Resepsiyonda bir gazetecinin 'Terörsüz Türkiye meselesinin 2027 yılında bitmesini bekliyor musunuz?' sorusuna karşılık Bahçeli, 'Onu Cumhuriyet hükümetimiz bilir efendim. Artık bu bir Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmiştir. Bunların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekle ilgili umutluyum' şeklinde yanıt verdi.

Basın sorusu ve yanıtın önemi:

Bahçeli'nin açıklaması, terörle mücadelede yürütülen politikalara siyasi destek ve devlet kurumlarına güven mesajı niteliği taşıdı. Sözü edilen ifadenin tekrarı, bu konunun yalnızca hükümet programı değil aynı zamanda siyasi söylemde de güçlendiğine işaret ediyor.

Ayrıca resepsiyonda Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin yöneltilen soruya Bahçeli, 'O kadar derine giremem ben efendim' yanıtını verdi; bu ifade, konuyla ilgili değerlendirmeleri sınırlı tuttuğunu gösterdi.

Bahçeli'nin tutumu, terör politikalarının sürekliliği ve karar süreçlerine yönelik saygı çağrısını öne çıkarırken, 'gelecekle ilgili umutluyum' sözü de beklenti ve güveni yansıttı.

MHP Lideri Bahçeli: &quot;(Terörsüz Türkiye süreci) Ben gelecekle umutluyum&quot;

MHP Lideri Bahçeli: "(Terörsüz Türkiye süreci) Ben gelecekle umutluyum"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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