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Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Antalya-Manavgat D-400'de kırmızı ışık ihlali yapan tırın vip tur araçlarına çarpması sonucu 2'si Alman turist 3 kişi yaralandı; Lında Z.'nin durumu ağır.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaza özeti:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen bir tırın vip tur araçlarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kavşağı yakınlarında gerçekleşti ve güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza anı ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat yönüne giden IVECO marka, 34 T 6420 plaka ve 35 BBA 614 dorse plakalı tır, kavşağa geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak turizm bölgesinden giriş yapan iki Mercedes marka vip tur aracına çarptı. Vip araçların plakaları 07 BVZ 471 ve 07 CCZ 394 olarak kaydedildi.

Yaralananlar ve soruşturma:

Kazanın ardından hurdaya dönen araçlardan 07 BVZ 471 sürücüsü Ramazan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşları Lında Z. ve Mantthıas Z. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; Lında Z.'nin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Kaza sonrası tır sürücüsü Rıza U., Cumhuriyet Savcısı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kırmızı ışık ihlali yapan tır, Vip tur araçlarına çarptı: 2&#039;si turist 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan tır, Vip tur araçlarına çarptı: 2'si turist 3 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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